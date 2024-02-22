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Лига Европы
22 февраля 2024, 22:07 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:09
284
0

Марсель – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля 2024, 22:07 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:09
284
0
Марсель – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Марсель сменил главного тренера за два дня до матча. Жан-Луи Гассе возглавил команду, а Дженнаро Гаттузо покинул клуб.

Марсель: Лопес, Мерлен, Мбемба, Жиго, Мейте, Клосс, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг, Мумбанья.

Шахтер: Ризнык, Степаненко, Эгиналду, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.

Марсель – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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