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Карпаты Львов
17.02.2024 11:00 – FT 4 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
22 февраля 2024, 05:31 | Обновлено 22 февраля 2024, 06:20
280
0

ВИДЕО. Как Карпаты разгромили Металлист в зимнем спарринге

Четыре мяча побывали в воротах харьковского клуба

22 февраля 2024, 05:31 | Обновлено 22 февраля 2024, 06:20
280
0
ВИДЕО. Как Карпаты разгромили Металлист в зимнем спарринге
ФК Карпаты

Львівські Карпати провели контрольний поєдинок під час підготовки до весняної частини сезону. Суперником зелено-білих був харківський Металіст.

Карпатівці активно розпочали поєдинок і відкрили рахунок вже на п’ятій хвилині матчу. Артур Шах віддав передачу на Амбросія Чачуа, який влучно пробив. Не завадили цьому і два оборонці Металіста, які намагалися вибити м’яч з лінії воріт – 1:0. Згодом львів’яни мали можливість подвоїти перевагу. Карпати класно розіграли штрафний удар, який завершився пострілом від гравця зелено-білих, але кіпер Металіста Дмитро Фастов врятував свою команду від другого пропущеного м’яча.

Загалом леви контролювали хід зустрічі, володіли ініціативою та грали у позиційний футбол. Натомість харків’яни намагалися відповідати своїми контрвипадами та моментами. Також Металіст загрожував воротам львівської команди, виконуючи кутові удари, однак Карпати вдало оборонялися та ліквідовували загрозу біля власних воріт.

Наприкінці першого тайму Василь Луців пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Олександр Ільющенков парирував цей удар. Однак вже через хвилину брати Луціви відновили паритет у цьому матчі. Василь Луців віддав на Петра, який завдав влучного удару – 1:1.

На початку другого тайму Карпати мали можливість вийти вперед. Тимофій Сухар отримав передачу від Вадима Сидуна та пробив по воротах суперника – кіпер харківської команди здійснив сейв і перевів м’яч на кутовий. Карпатівці розіграли корнер, але Металіст зміг відбитися.

Зелено-білі постійно загострювали гру попереду. На 68-й хвилині леви втілили свою перевагу в другий забитий м’яч. Максим Чех наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, який виявився влучним – 2:1 на користь Карпат.

До фінального свистка карпатівці продовжували тиснути на ворота суперника. Та вже на 86-й хвилині леви забили втретє. Богдан Векляк віддав красиву діагональну передачу на Тараса Саківа, який вибіг віч-на-віч з кіпером Металіста та відправив м'яч у сітку.

Через три хвилини Карпати забили знову. Єгор Демченко реалізував штрафний удар – м’яч з відскоком від газону залетів у сітку воріт суперника. У підсумку, впевнена перемога Карпат з рахунком 4:1.

Товариський матч

17 лютого. 11:00. Львів. Стадіон Україна

Карпати – Металіст – 4:1

Голи: Чачуа, 5, Чех, 68, Саків, 86, Демченко, 89 – П. Луців, 45.

Склад Карпат у першому таймі: Ільющенков, Булеза, Бабогло, Козік, Полегенько, Шах, Клименко, Рябов, Тлумак, Чачуа, Іґор Невес.

Склад Карпат у другому таймі: Ільющенков, Саків, Мизюк, Векляк, Сухар, Картушов, Чех, Резнік, Романюк, Демченко, Сидун.

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Источник ФК Карпаты Львов
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