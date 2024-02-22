Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Карпаты обыграли Минай в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Минай
14.02.2024 12:30 – FT 0 : 2
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 февраля 2024, 05:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 06:27
93
0

ВИДЕО. Как Карпаты обыграли Минай в товарищеском матче

Команда Мирона Маркевича обыграла представителей УПЛ

22 февраля 2024, 05:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 06:27
93
0
ВИДЕО. Как Карпаты обыграли Минай в товарищеском матче
ФК Карпаты

Львівські Карпати провели контрольний поєдинок проти закарпатського Минаю. Команда Мирона Маркевича перемогла представника УПЛ з рахунком 2:0.

Вже на першій хвилині матчу виник небезпечний момент біля воріт Карпат. Денис Устименко пробивав зі зручної позиції, але Андрій Кожухар здійснив сейв і врятував зелено-білих від пропущеного м’яча. Згодом свої моменти не змогли реалізувати Єгор Гунічев та Устименко. У першому випадку м’яч пролетів повз ворота, а з ударом Устименка знову впорався Кожухар.

Всередині першого тайму активний Устименко опинився на вістрі атаки та пробив – черговий сейв Кожухаря. Карпатівці теж мали нагоди для того, щоб відзначитися. Одну з них зелено-білі перетворили у гол. Ігор Невес і Єгор Картушов розіграли атаку на лівому фланзі і вивели на ударну позицію Амбросія Чачуа. Капітан отримав м’яч на лінії штрафного майданчика та влучно пробив під поперечку – 1:0 на користь Карпат.

У другому таймі львів’яни продовжили створювати моменти біля воріт Минаю та зуміли відзначитися вдруге. Юрій Романюк навісив зі штрафного, після чого по воротах пробивали Артур Шах та Вадим Сидун. Однак результативним став удар Юрія Тлумака, який відправив мʼяч в сітку воріт – 2:0.

Невдовзі Карпати могли забивати втретє – Владислав Клименко заробив пенальті. До позначки підійшов Богдан Векляк, котрий не зміг переграти голкіпера закарпатців та не реалізував пенальті.

Минай відповів своїми атаками, але оборона Карпат діяла надійно та не дала можливості закарпатцям відзначитися. Під завісу зустрічі підопічні Мирона Маркевича організували кілька небезпечних випадів, однак більше забитих м’ячів у цьому поєдинку не було.

Отож, Карпати здобули другу перемогу на тренувальних зборах в рамках підготовки до весняної частини сезону.

У Миная ще до перерви через ушкодження поле покинув Устименко. Через повітряну тривогу матч пройшов в укороченому форматі.

Товариський матч

14 лютого. 12:30. Ужгород. Стадіон Авангард

Минай – Карпати – 0:2

Голи: Чачуа, 42, Тлумак, 55.

Минай: Кемкін, Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов, Дмитрук, Петько, Вітенчук, Корнійчук, Матюшенко, Гунічев, Устименко.

На заміни виходили: Тищук, Демиденко, Ременяк, Семотюк, Вакула.

Карпати (1-й тайм): Кожухар, Сухар, Козік, Бабогло, Булеза, Чех, Чачуа, Полегенько, Картушов, Демченко, Іґор Невес.

Карпати (2-й тайм): Кожухар, Романюк, Векляк, Мизюк, Саків, Клименко, Рябов, Тлумак, Шах, Резнік, Сидун.

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

По теме:
Анна ПЕТРИК: «Настраиваемся на результат в матчах с Болгарией»
ВИДЕО. Как Карпаты разгромили Металлист в зимнем спарринге
ВИДЕО. Буковина обыграла Подолье в результативном спарринге
товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Амбросий Чачуа Минай контрольные матчи УПЛ Юрий Тлумак видео голов и обзор Владислав Клименко (футболист) Богдан Векляк
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 21 февраля 2024, 08:48 4
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо

Кулач отказался возвращаться, а клуб ждет шанс регистрировать игроков

Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Футбол | 21 февраля 2024, 07:40 5
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает

Состояние Фаика Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов

ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
Футбол | 22.02.2024, 04:16
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Футбол | 21.02.2024, 23:56
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Футбол | 21.02.2024, 19:58
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
20.02.2024, 11:50 5
Бокс
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 33
Теннис
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20.02.2024, 16:05 25
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 7
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем