ВИДЕО. Как Карпаты обыграли Минай в товарищеском матче

Львівські Карпати провели контрольний поєдинок проти закарпатського Минаю. Команда Мирона Маркевича перемогла представника УПЛ з рахунком 2:0.

Вже на першій хвилині матчу виник небезпечний момент біля воріт Карпат. Денис Устименко пробивав зі зручної позиції, але Андрій Кожухар здійснив сейв і врятував зелено-білих від пропущеного м’яча. Згодом свої моменти не змогли реалізувати Єгор Гунічев та Устименко. У першому випадку м’яч пролетів повз ворота, а з ударом Устименка знову впорався Кожухар.

Всередині першого тайму активний Устименко опинився на вістрі атаки та пробив – черговий сейв Кожухаря. Карпатівці теж мали нагоди для того, щоб відзначитися. Одну з них зелено-білі перетворили у гол. Ігор Невес і Єгор Картушов розіграли атаку на лівому фланзі і вивели на ударну позицію Амбросія Чачуа. Капітан отримав м’яч на лінії штрафного майданчика та влучно пробив під поперечку – 1:0 на користь Карпат.

У другому таймі львів’яни продовжили створювати моменти біля воріт Минаю та зуміли відзначитися вдруге. Юрій Романюк навісив зі штрафного, після чого по воротах пробивали Артур Шах та Вадим Сидун. Однак результативним став удар Юрія Тлумака, який відправив мʼяч в сітку воріт – 2:0.

Невдовзі Карпати могли забивати втретє – Владислав Клименко заробив пенальті. До позначки підійшов Богдан Векляк, котрий не зміг переграти голкіпера закарпатців та не реалізував пенальті.

Минай відповів своїми атаками, але оборона Карпат діяла надійно та не дала можливості закарпатцям відзначитися. Під завісу зустрічі підопічні Мирона Маркевича організували кілька небезпечних випадів, однак більше забитих м’ячів у цьому поєдинку не було.

Отож, Карпати здобули другу перемогу на тренувальних зборах в рамках підготовки до весняної частини сезону.

У Миная ще до перерви через ушкодження поле покинув Устименко. Через повітряну тривогу матч пройшов в укороченому форматі.

Товариський матч

14 лютого. 12:30. Ужгород. Стадіон Авангард

Минай – Карпати – 0:2

Голи: Чачуа, 42, Тлумак, 55.

Минай: Кемкін, Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов, Дмитрук, Петько, Вітенчук, Корнійчук, Матюшенко, Гунічев, Устименко.

На заміни виходили: Тищук, Демиденко, Ременяк, Семотюк, Вакула.

Карпати (1-й тайм): Кожухар, Сухар, Козік, Бабогло, Булеза, Чех, Чачуа, Полегенько, Картушов, Демченко, Іґор Невес.

Карпати (2-й тайм): Кожухар, Романюк, Векляк, Мизюк, Саків, Клименко, Рябов, Тлумак, Шах, Резнік, Сидун.

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу