ВИДЕО. Кремень выиграл у Тростянца на зимних сборах

У Полтаві «Кремінь» зіграв півфінальний матч Зимового кубка АФП. Суперником команди був клуб Другої ліги – ФК «Тростянець» з однойменного міста Сумської області.

Матч двічі (по одному разу в кожному з таймів) переривався через повітряну тривогу. Але це не завадило командам дограти зустріч, яка тривала більше трьох годин. Володіючи ігровою перевагою впродовж майже всього матчу синьо-білі завдали ФК «Тростянець» розгромної поразки - 1:4.

Відкрив рахунок у матчі Сімон Галоян, який після передачі від Данила Аркуші стрімко увірвався з правого флангу в штрафний майданчик та перекинувши голкіпера суперників направив м’яч у дальній кут воріт. Подвоїв перевагу команди Іван Куць (перебуває на перегляді), який обікрав голкіпера Антона Осадчука після його помилки в штрафному майданчику та чітко пробив у порожні ворота.

Скоротили відставання в рахунку сумські футболісти на 78 хвилині матчу – відзначився Андрій Сліпухін. Кінцівка гри була за футболістами «Кременя», які дотисли суперника та забили ще двічі – чудово на добиванні зіграли Данило Аркуша та Мирослав Трофимюк, ногою та головою відповідно.

Кремінь здобув 4-ту переконливу звитягу в зимовій період.

Зимовий кубок АФП. Півфінал

16.02.2024. 13:00. м.Полтава. Стадіон «Молодіжний»

Тростянець – «Кремінь» (Кременчук) – 1:4

Голи: Сліпухін, 78 – Галоян, 22, Куць, 37, Аркуша, 83, Трофимюк, 90

Вилучення: Грек, 88

Кремінь: Матус, Азізов (Товкач 62), Аркуша, Дудник, Паламарчук (Дихтярук 67), Панчишин (Пастернак 79), Глоба (ГНП 46), Савіцький, ГНП (Рокотянський 75), Галоян (Молько 46), ГНП (Трофимюк 46).

Головний тренер: Ігор Климовський.

Відеозапис матчу