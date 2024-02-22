ВИДЕО. Ингулец выиграл у Полтавы в зимнем спарринге

15 лютого у Кременчуці відбувся півфінальний поєдинок Зимового кубка АФП. Суперником полтавців став переможець групи Б Інгулець (Петрове Кіровоградської обл.).

Цієї зими петрівчани, як й інші команди першої ліги, не змогли виїхати на збори за межі країни, тому підготовку до весняної частини сезону проводили в Україні. Упродовж групового етапу Зимового кубка АФП Інгулець програв лише раз - Великим Сорочинцям. На матч проти цього колективу Владислав Лупашко виставив резервний склад. В інших матчах Інгулець здобув перемоги: 4:0 з Олімпією, 1:0 з Рокитою, 3:1 з Кременем та технічну перемогу над Гірник-Спортом.

Полтавці натомість до півфіналу поступилися Тростянцю (0:1), зіграли внічию з Маріуполем (0:0) та здолали Металург (2:1). Потрапили до півфіналу полтавці через відмову Маріуполя, який закінчив перший збір у Полтаві, тому на півфінальні ігри не залишився.

Гра у Кременчуці була доволі видовищною і динамічною. Від стартового свистка команди продемонстрували футбол на зустрічних курсах. Полтавці високо пресенгували суперника і мали кілька нагод відзначитися. Але пропустили першими. Прорив правим флангом вдався у Сергія Ченбая, хоча, здалося, що Сергій потрапив у офсайд. Далі він прострілив на дальню стійку, де Владислав Чабан вдало зіграв у завершальній стадії атаки - 1:0.

Невдовзі Інгулець подвоїв перевагу. Вкидання аута завершилося стрімким розвитком атаки номінальних господарів. Лісняк пробив з радіуса і поцілив у дев'ятку воріт Ігоря Варцаби.

Такий стрімкий розвиток подій не зламав полтавців, які продовжували гнути свою лінію. І вже на 28-й хвилині Одарюк скоротив відставання, обікравши на підступах до штрафного майданчика захисників та пробивши влучно в ціль - 2:1. До перерви полтавці могли відігратися, однак ледве не пропустити ще: Варцабу врятувала стійка воріт. Тож до перерви рахунок так і не змінився.

Після перерви Володимир Сисенко змінив потенційних новачків Володимира Одарюка та Максима Марусича. Замість них вийшли Богдан Шмигельський та Олександр Вівдич. У перші 15 хвилин другого тайму СК Полтава мав щонайменше два моменти зрівнювати рахунок. Але ні удар Перебори, ні стандарти у виконанні Шмигельського не призвели до взяття воріт.

Найбільш спірний епізод старту другого тайму трапився на 56 хвилині: Бужина збив з ніг у штрафному майданчику голкіпер Інгульця, коли Микола прострілював на Вівдича. Але, за дивним збігом, арбітр цього матчу не вгледів порушення правил. На 60-й хвилині тренер полтавців випустив ще дев'ятьох гравців: у воротах став Васецький, а на поле вийшли Савенков, Підлепич, Клименко, Пось, Коваленко, Плахтир, Шаповалов, Стрельцов. Втім змінити гру хлопці не змогли. Було багато безладу і мало епізодів біля воріт суперника. А ще запам'яталася друга половина тайму серйозним провалом в обороні, де лише удача і стійка допомогли Васецькому не пропустити третій гол.

У підсумку 2:1 - СК Полтава поступилася Інгульцю.

Зимовий кубок АФП. Півфінал

Кременчук, Кремінь-Арена. 15 лютого, 13:00

Інгулець (Петрове) – СК Полтава – 2:1 (2:1)

Голи: Чабан, 16, Лісняк, 26 – Одарюк, 29

Відеозапис матчу