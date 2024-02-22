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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
17.02.2024 16:00 – FT 1 : 0
Динамо Батуми
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 04:09 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:57
24
0

ВИДЕО. Как черкасский ЛНЗ выиграл последний спарринг у Динамо Батуми

Клуб УПЛ завершил зимние сборы в Турции

22 февраля 2024, 04:09 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:57
24
0
ВИДЕО. Как черкасский ЛНЗ выиграл последний спарринг у Динамо Батуми
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ последний турецкий спарринг против грузинского клуба Динамо Батуми.

Матч закончился победой 1:0, голом отличился Владислав Наумец.

23 февраля в 15:30 ЛНЗ сыграет первый матч второй половины УПЛ против Кривбасса.

Товарищеский матч

17 февраля. 16:00 (Киев). Турция Стадион: S&B Sport Organisation

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 1:0

Гол: Наумец, 70.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Шестаков, Каплиенко, Бойко, Яшари (Тищенко, 86), Бар, Пасич (Олейник, 73), Наумец, Хобленко (Бессала, 55). Главный тренер – Олег Дулуб

Видеообзор матча

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Источник ФК ЛНЗ
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