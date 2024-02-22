ВИДЕО. Как черкасский ЛНЗ выиграл последний спарринг у Динамо Батуми
Клуб УПЛ завершил зимние сборы в Турции
Черкасский ЛНЗ последний турецкий спарринг против грузинского клуба Динамо Батуми.
Матч закончился победой 1:0, голом отличился Владислав Наумец.
23 февраля в 15:30 ЛНЗ сыграет первый матч второй половины УПЛ против Кривбасса.
Товарищеский матч
17 февраля. 16:00 (Киев). Турция Стадион: S&B Sport Organisation
ЛНЗ Черкассы (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 1:0
Гол: Наумец, 70.
ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Шестаков, Каплиенко, Бойко, Яшари (Тищенко, 86), Бар, Пасич (Олейник, 73), Наумец, Хобленко (Бессала, 55). Главный тренер – Олег Дулуб
Видеообзор матча
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