ВИДЕО. Как Рух на сборах переиграл словенский Триглав
Словенский сбор руховцев завершился накануне старта второй части сезона
Заключительный спарринг в Словении львовский «Рух» сыграл против местного «Триглава».
Три гола «желто-черные» забили еще до перерыва усилиями Дидыка, Слюбика и Карабина, а в конце второго тайма отличился Таллес – 4:0 в пользу львовян в заключительном спарринге на собрании в Словении.
На этом словенский сбор «руховцев» завершился.
Подопечные Виталия Пономарева сыграют первый матч после возобновления УПЛ 25 февраля, в 18:00, с Полесьем.
Товарищеский матч
15 февраля 2024 года. Чатеж (Словения)
Рух (Львов, Украина) – Триглав (Крань, Словения) – 4:0 (3:0)
Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80
Рух: Герета, Сыч (Рунич, 71), Слюбик, Дидык, Лях, Подгурский (Холод, 61), А. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Рунич (Плюман, 46), Квасница, Карабин
Видеообзор матча
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