ВИДЕО. Как Рух на сборах переиграл словенский Триглав

Заключительный спарринг в Словении львовский «Рух» сыграл против местного «Триглава».

Три гола «желто-черные» забили еще до перерыва усилиями Дидыка, Слюбика и Карабина, а в конце второго тайма отличился Таллес – 4:0 в пользу львовян в заключительном спарринге на собрании в Словении.

На этом словенский сбор «руховцев» завершился.

Подопечные Виталия Пономарева сыграют первый матч после возобновления УПЛ 25 февраля, в 18:00, с Полесьем.

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Товарищеский матч

15 февраля 2024 года. Чатеж (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Триглав (Крань, Словения) – 4:0 (3:0)

Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80

Рух: Герета, Сыч (Рунич, 71), Слюбик, Дидык, Лях, Подгурский (Холод, 61), А. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Рунич (Плюман, 46), Квасница, Карабин

Видеообзор матча