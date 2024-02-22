Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Рух на сборах переиграл словенский Триглав
Товарищеские матчи
Рух Львов
15.02.2024 15:30 – FT 4 : 0
Триглав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 03:41 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:49
18
0

ВИДЕО. Как Рух на сборах переиграл словенский Триглав

Словенский сбор руховцев завершился накануне старта второй части сезона

22 февраля 2024, 03:41 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:49
18
0
ВИДЕО. Как Рух на сборах переиграл словенский Триглав
ФК Рух

Заключительный спарринг в Словении львовский «Рух» сыграл против местного «Триглава».

Три гола «желто-черные» забили еще до перерыва усилиями Дидыка, Слюбика и Карабина, а в конце второго тайма отличился Таллес – 4:0 в пользу львовян в заключительном спарринге на собрании в Словении.

На этом словенский сбор «руховцев» завершился.

Подопечные Виталия Пономарева сыграют первый матч после возобновления УПЛ 25 февраля, в 18:00, с Полесьем.

Товарищеский матч

15 февраля 2024 года. Чатеж (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Триглав (Крань, Словения) – 4:0 (3:0)

Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80

Рух: Герета, Сыч (Рунич, 71), Слюбик, Дидык, Лях, Подгурский (Холод, 61), А. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Рунич (Плюман, 46), Квасница, Карабин

Видеообзор матча

По теме:
Лео наказал Реал. Интер Майами с ассистом Месси выиграл 1-й матч сезона MLS
ВИДЕО. Кремень выиграл у Тростянца на зимних сборах
ВИДЕО. Ингулец выиграл у Полтавы в зимнем спарринге
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Таллес Бренер Ярослав Карабин Роман Дидык Богдан Слюбик Триглав видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Футбол | 21 февраля 2024, 23:56 21
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время

Но все равно четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Лондоне

Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Бокс | 21 февраля 2024, 09:48 0
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Санел Хасанович – о будущем мегафайте

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
Футбол | 21.02.2024, 08:11
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
СРНА: «Продаем Мудрика, реинвестируем. Построим лучший Шахтер в истории»
Футбол | 22.02.2024, 04:35
СРНА: «Продаем Мудрика, реинвестируем. Построим лучший Шахтер в истории»
СРНА: «Продаем Мудрика, реинвестируем. Построим лучший Шахтер в истории»
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21.02.2024, 08:01
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 33
Теннис
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
20.02.2024, 11:50 5
Бокс
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
20.02.2024, 09:20 2
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
21.02.2024, 15:15 4
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем