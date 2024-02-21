Лига чемпионов21 февраля 2024, 22:59 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:17
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Порту – Арсенал. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
21 февраля 2024, 22:59 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:17
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В среду, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Порту» и «Арсенал».
Игра проходит на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Порту – Арсенал – 0:0
Порту - АрсеналСмотреть трансляцию
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