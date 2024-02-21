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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 22:59 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:17
67
0

Порту – Арсенал. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

21 февраля 2024, 22:59 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:17
67
0
Порту – Арсенал. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Порту» и «Арсенал».

Игра проходит на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Арсенал – 0:0

Порту - Арсенал
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Трансляция матчу В ефірі

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов Порту Порту - Арсенал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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