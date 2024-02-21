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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Без Степаненко опорники Шахтера – легкая кавалерия»
Лига Европы
21 февраля 2024, 22:41 |
422
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Без Степаненко опорники Шахтера – легкая кавалерия»

Известный эксперт оценил шансы донецкой команды на повторную игру с «Марселем»

21 февраля 2024, 22:41 |
422
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Без Степаненко опорники Шахтера – легкая кавалерия»
Олег Федорчук

22 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «Марселем» и «Шахтером». Первый поединок в Гамбурге завершился вничью – 2:2.

Известный в прошлом футболист, а затем успешный тренер и эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в завтрашнем противостоянии во Франции:

– Если перед поединком в Германии я отдавал предпочтение «Марселю» с незначительным процентом – 55:45, то теперь мой прогноз на проход в следующий раунд – 60:40 – в пользу французского гранда.

– Какие факторы повлияли на Ваше решение увеличить преимущество «горожан»?

– Дисквалификация Валерия Бондаря и неопределенность с тем, сможет ли завтра помочь Тарас Степаненко, которого беспокоит травма. Все же, если в центре обороны в «Шахтере» еще есть кому надежно сыграть, то равноценной замены Степаненко в опорной зоне нет. Потому что другие игроки «горняков» этого амплуа – это, образно говоря, легкая артиллерия по сравнению с физически крепкими хавбеками французской команды.

Во-вторых, меня беспокоит отставка Дженнаро Гаттузо, которого у руля заменил Жан-Луи Гассе. Статистика свидетельствует, что после смены главного тренера команда перевоплощается и одерживает 2-3 победы подряд.

– Не переоцениваете ли Вы возможности 70-летнего Гассе – далеко не топового наставника, которому доверили руль только до конца сезона?

– Решение боссов «Марселя» о назначении именно Гассе было логичным. Скорее всего, банально не нашлось именитого специалиста, который бы согласился, так сказать, вычищать за предшественником конюшню. Поэтому и «Марсель» остановил свой выбор на ветеране Гассе, которого пригласили, прежде всего, с целью улучшения микроклимата в команде. Ведь «звезд» у марсельцев хватает.

А что если Гассе повезет не только прервать длительную безвыигрышную серию «горожан», но и пробиться на пьедестал? Тогда все будут говорить, какое гениальное у «горожан» руководство. Тем более, что у Гассе есть с кого брать пример. В 2017 году еще один тренер-«дедушка» – Юпп Хайнкес, вернулся к рулю «Баварии», когда она находилась в кризисном состоянии, подписал контракт до окончания сезона, быстро навел порядок и мюнхенцы на финише снова были первыми.

Ну и о третьем факторе. «Марсель» сейчас переживает не лучшие времена, и убежден, что завтра ему на помощь придут преданные болельщики. Чувствую: на трибунах будет что-то невероятное.

Кстати, в Гамбурге было вязкое поле и «горняки», которые только завершали подготовку к весенней части сезона, выглядели свежее. Думаю, что в Марселе газон будет лучше и преимущество дончан в физической подготовке уже не будет ощущаться. На это надо обратить внимание тренерскому штабу гостей.

Посоветовал бы «горнякам» надежнее сыграть в обороне, особенно на флангах, где соперники часто феерили. Игровая дисциплина должна быть железной, и тогда сможет сработать правило: порядок бьет класс. Ну и главное, не забывать о своем грозном оружии: контрвыпадах. Надо сыграть, как в 2020 году в Лиге чемпионов в Мадриде, когда была одержана сенсационная победа над прославленным «Реалом». Только при таких условиях «горняки» будут иметь шанс завтра опровергнуть мой прогноз.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Олег Федорчук инсайд
Источник Sport.ua
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