Лига чемпионов21 февраля 2024, 21:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:49
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КОНСЕЙСАО: «У Арсенала есть игроки с великолепной техникой и талантом»
Главный тренер «Порту» прокомментировал матч ЛЧ против «Арсенала»
21 февраля 2024, 21:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:49
19
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Арсенала»:
«У «Арсенала» есть игроки с великолепной техникой и талантом, но у нас также есть хорошие качества.
Это команда, которая хорошо владеет мячом и знает, как действовать в последней трети. Они сильно отличаются от любой другой команды.
Если мы хотим конкурировать, нам нужно быть очень агрессивными на каждом этапе матча».
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