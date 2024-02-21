КОНСЕЙСАО: «У Арсенала есть игроки с великолепной техникой и талантом»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Арсенала»:

«У «Арсенала» есть игроки с великолепной техникой и талантом, но у нас также есть хорошие качества.

Это команда, которая хорошо владеет мячом и знает, как действовать в последней трети. Они сильно отличаются от любой другой команды.

Если мы хотим конкурировать, нам нужно быть очень агрессивными на каждом этапе матча».