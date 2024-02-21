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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 21:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:49
19
0

КОНСЕЙСАО: «У Арсенала есть игроки с великолепной техникой и талантом»

Главный тренер «Порту» прокомментировал матч ЛЧ против «Арсенала»

21 февраля 2024, 21:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:49
19
0
КОНСЕЙСАО: «У Арсенала есть игроки с великолепной техникой и талантом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Арсенала»:

«У «Арсенала» есть игроки с великолепной техникой и талантом, но у нас также есть хорошие качества.

Это команда, которая хорошо владеет мячом и знает, как действовать в последней трети. Они сильно отличаются от любой другой команды.

Если мы хотим конкурировать, нам нужно быть очень агрессивными на каждом этапе матча».

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Сержиу Консейсау
Источник УЕФА
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