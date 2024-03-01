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Чемпионат Португалии
Порту
03.03.2024 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 марта 2024, 19:07 | Обновлено 01 марта 2024, 19:21
109
0

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите центральный матч португальского чемпионата 3 марта в 22:30

01 марта 2024, 19:07 | Обновлено 01 марта 2024, 19:21
109
0
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту – Бенфика

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».

Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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