Португалия01 марта 2024, 19:07 | Обновлено 01 марта 2024, 19:21
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Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите центральный матч португальского чемпионата 3 марта в 22:30
01 марта 2024, 19:07 | Обновлено 01 марта 2024, 19:21
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».
Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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