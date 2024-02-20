Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 20 февраля 2024, 22:47
119
0

ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

20 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 20 февраля 2024, 22:47
119
0
ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСВ

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».

ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.

По теме:
ВИДЕО. Точно в девятку. Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д бывшей команде
Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер будет играть матч против Атлетико в траурных повязках
Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Боруссия Д видео голов и обзор Дониелл Мален
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Теннис | 20 февраля 2024, 19:08 7
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Элина сразится с первой ракеткой мира

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Футбол | 20 февраля 2024, 00:50 1
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол

19 февраля жиронцы уступили «Атлетик» Бильбао со счетом 2:3

ПСВ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 20.02.2024, 21:27
ПСВ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ПСВ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.02.2024, 09:09
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
Бокс | 20.02.2024, 17:16
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
19.02.2024, 07:12 1
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 8
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 5
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 18
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
19.02.2024, 19:27
Бокс
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем