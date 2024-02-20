Лига чемпионов20 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 20 февраля 2024, 22:47
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ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
20 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 20 февраля 2024, 22:47
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20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс».
ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Дониелл Маллен, 24 мин.
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