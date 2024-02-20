Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 22:02 |
133
0

Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты первого матча в Милане

20 февраля 2024, 22:02 |
133
0
Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Атлетико

Во вторник, 20 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Интер» занял второе место в группе D, неожиданно пропустив вперед «Реал Сосьедад». Однако «черно-синие» продолжают доминировать в итальянском чемпионате, опережая «Ювентус» на 9 очков. Подопечные Индзаги последний раз проигрывали в основное время еще в сентябре прошлого года.

«Атлетико» сумел выиграть группу Е, опередив «Лацио» на четыре очка. Во внутреннем чемпионате «матрасники» пока занимают четвертое место.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 20 февраля (обновляется)

Интер – Атлетико – 0:0

По теме:
ВИДЕО. Точно в девятку. Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д бывшей команде
ПСВ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер будет играть матч против Атлетико в траурных повязках
Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Интер - Атлетико видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Футбол | 20 февраля 2024, 00:50 1
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол

19 февраля жиронцы уступили «Атлетик» Бильбао со счетом 2:3

Интер – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 20 февраля 2024, 21:01 2
Интер – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Интер – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 февраля в 22:00 по Киеву

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.02.2024, 09:09
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20.02.2024, 13:11
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Теннис | 20.02.2024, 19:08
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
19.02.2024, 15:50 2
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
19.02.2024, 07:12 1
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 8
Футбол
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 3
Бокс
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем