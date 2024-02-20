Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты первого матча в Милане
Во вторник, 20 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Атлетико».
Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
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«Интер» занял второе место в группе D, неожиданно пропустив вперед «Реал Сосьедад». Однако «черно-синие» продолжают доминировать в итальянском чемпионате, опережая «Ювентус» на 9 очков. Подопечные Индзаги последний раз проигрывали в основное время еще в сентябре прошлого года.
«Атлетико» сумел выиграть группу Е, опередив «Лацио» на четыре очка. Во внутреннем чемпионате «матрасники» пока занимают четвертое место.
Лига чемпионов. 1/8 финала, 20 февраля (обновляется)
Интер – Атлетико – 0:0
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