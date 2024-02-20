Тренер Подолья прояснил ситуацию с будущим лидером команды

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин в интервью Sport.ua рассказал о возможных новичках хмельницкой команды и ситуации с лидерами коллектива.

– Виталий Владимирович, что можете сказать относительно новичков?

– Еще никого не подписывали, лишь пересматриваем возможных новичков. На просмотр приезжают, но окончательного решения еще нет. 20 февраля мы проводим спарринг с ФСК «Мариуполь» и уже после этой игры будем решать вопрос с первыми зимними новичками команды. Затем у нас будет два дня выходных, после чего отправимся на сборы во Львов. Поэтому после матча с мариупольцами нужно будет определиться, кто поедет на эти сборы.

– Сколько вообще планируете подписать новых игроков?

– Планируем подписать два-три молодых ребят из «Подолья» U-19 и плюс еще два-три новичка хотим взять в команду.

– Останутся ли в «Подолье» опытные игроки – Дмитрий Непогодов и Сергей Симинин?

– Да, они остаются.У Непогодова сейчас есть микротравма, он залечит повреждение и присоединится к нам.А Симинин работает, играл с «Буковиной» 60 минут.Сейчас футболисты из Хмельницкого занимают третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Вторая часть сезона возобновится 23 марта. В этот день «Подолье» сыграет на выезде с ФК «Чернигов».