Атлетик – Жирона – 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видео голов поединка 25-го тура испанской Ла Лиги
В понедельник, 19 февраля, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Жирона – 3:2. Видео голов LIVE (обновляется)
Голы: Беренгер, 2, 55, Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Гарсия, 75
ГОЛ, 1:0! Беренгер, 2 мин.
ГОЛ, 1:1! Цыганков, 49 мин.
ГОЛ, 2:1! Беренгер, 55 мин.
ГОЛ, 3:1! Уильямс, 60 мин.
ГОЛ, 3:2! Гарсия, 75 мин.
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