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Испания
19 февраля 2024, 23:40 |
1883
0

Атлетик – Жирона – 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов поединка 25-го тура испанской Ла Лиги

19 февраля 2024, 23:40 |
1883
0
Атлетик – Жирона – 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 февраля, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Жирона – 3:2. Видео голов LIVE (обновляется)

Голы: Беренгер, 2, 55, Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Гарсия, 75

ГОЛ, 1:0! Беренгер, 2 мин.

ГОЛ, 1:1! Цыганков, 49 мин.

ГОЛ, 2:1! Беренгер, 55 мин.

ГОЛ, 3:1! Уильямс, 60 мин.

ГОЛ, 3:2! Гарсия, 75 мин.

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Источник Sport.ua
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