Атлетик – Жирона – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 19 февраля, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Жирона – 1:0. Видео голов LIVE (обновляется)

Голы: Беренгер, 2