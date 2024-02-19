Испания19 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:26
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Атлетик – Жирона – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видео голов поединка 25-го тура испанской Ла Лиги
19 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:26
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В понедельник, 19 февраля, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Жирона – 1:0. Видео голов LIVE (обновляется)
Голы: Беренгер, 2
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