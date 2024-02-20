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Чемпионат Испании
Жирона
26.02.2024 22:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 февраля 2024, 02:15 |
94
0

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 22:00 матч чемпионата Испании

20 февраля 2024, 02:15 |
94
0
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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