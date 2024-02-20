26.02.2024 22:00 - : -
Испания20 февраля 2024, 02:15 |
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Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 22:00 матч чемпионата Испании
20 февраля 2024, 02:15 |
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В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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