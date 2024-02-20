В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция