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  4. ФОТО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией
Испания
18 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:04
2263
1

ФОТО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией

Анастасия продолжает впечатлять подписчиков в своем Instagram

18 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:04
2263
1
ФОТО. Мотивация на Райо. Жена Лунина поделилась пикантной фотографией
Instagram. Анастасия Лунина

Сегодня, 18 февраля 2024 года, проходит матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо» Вальекано и мадридским «Реалом». Счет по состоянию на 63-ю минуту - 1:1.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин пропустил гол на 27-й минуте. Нападающий «Райо» Рауль Де Томас пробил пенальти по центру ворот, а Андрей прыгнул в левый от себя угол.

Перед матчем Анастасия Лунина поделилась пикантной фотографией из массажного салона.

ФОТО. Мотивация на Райо. Жена Лунина пикантной фотографией из салона

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Реал Мадрид Андрей Лунин lifestyle Анастасия Лунина (Томазова) Райо Вальекано Райо Вальекано - Реал фото
Источник Sport.ua
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Саша Зардунов
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