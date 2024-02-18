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  4. Украинские объятия. Жирона поделилась совместимым фото Довбика и Цыганкова
Испания
18 февраля 2024, 16:14 |
1587
1

Украинские объятия. Жирона поделилась совместимым фото Довбика и Цыганкова

Каталонский клуб выбрал идеальную подпись для публикации

18 февраля 2024, 16:14 |
1587
1
Украинские объятия. Жирона поделилась совместимым фото Довбика и Цыганкова
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Каталонская «Жирона» опубликовала фотографию с украинскими футболистами: Артемом Довбыком и Виктором Цыганковым. Клубные медиа сфотографировали атакующих игроков во время объятий на тренировочной площадке.

«Лучшего фото вы сегодня не увидите», – именно так подписана публикация в официальном Twitter-аккаунте «Жироны».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 22 матча, отметившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 4 гола и 3 ассиста в 19 поединках Ла Лиги.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Жирона
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Boodya 1209
Прикольне фото😂😂
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