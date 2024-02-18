Украинские объятия. Жирона поделилась совместимым фото Довбика и Цыганкова

Каталонская «Жирона» опубликовала фотографию с украинскими футболистами: Артемом Довбыком и Виктором Цыганковым. Клубные медиа сфотографировали атакующих игроков во время объятий на тренировочной площадке.

«Лучшего фото вы сегодня не увидите», – именно так подписана публикация в официальном Twitter-аккаунте «Жироны».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 22 матча, отметившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 4 гола и 3 ассиста в 19 поединках Ла Лиги.