Украинские объятия. Жирона поделилась совместимым фото Довбика и Цыганкова
Каталонский клуб выбрал идеальную подпись для публикации
Каталонская «Жирона» опубликовала фотографию с украинскими футболистами: Артемом Довбыком и Виктором Цыганковым. Клубные медиа сфотографировали атакующих игроков во время объятий на тренировочной площадке.
«Лучшего фото вы сегодня не увидите», – именно так подписана публикация в официальном Twitter-аккаунте «Жироны».
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 22 матча, отметившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 4 гола и 3 ассиста в 19 поединках Ла Лиги.
No veuràs una foto millor en el dia d'avui. pic.twitter.com/75Li4fCFsw— Girona FC (@GironaFC) February 18, 2024
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