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Нидерланды
18 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 06:13
22
0

Чемпилонат Нидерландов. АЗ наконец-то выиграл, шесть голов в игре Спарты

Состоялись четыре матча первенства Нидерландов

18 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 06:13
22
0
Чемпилонат Нидерландов. АЗ наконец-то выиграл, шесть голов в игре Спарты
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани де Вит

Закончились субботние игры 22 тура нидерландской Эредивизии. После шести подряд матчей без побед «АЗ Алкмаар» наконец-то выиграл, одолев на выезде «Фортуну Ситтард». Победный гол на 90 минуте забил Дани де Вит

Голепад состоялся в Роттердаме, где местная «Спарта» и «Эксельсиор» забили на двоих шесть голов.

Чемпионат Нидерландов. 22 тур

Фортуна Ситтард – АЗ Алкмаар – 1:2

Голы: Кордоба, 18 – Павлидис, 63, де Вит, 90

Спарта Роттердам – Эксельсиор – 4:2

Голы: Версхурен, 24, Лауритцен, 31, 75, Брим, 90+6 – Пири, 11, Дейвестейн, 16

Звольн – Алмере Сити – 0:1

Гол: Робине, 69

Херенвен – Гоу Эхед Иглс – 0:2

Голлы: Бреум, 56, Эдвардсен, 90+2

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Источник Sport.ua
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