Чемпилонат Нидерландов. АЗ наконец-то выиграл, шесть голов в игре Спарты
Состоялись четыре матча первенства Нидерландов
Закончились субботние игры 22 тура нидерландской Эредивизии. После шести подряд матчей без побед «АЗ Алкмаар» наконец-то выиграл, одолев на выезде «Фортуну Ситтард». Победный гол на 90 минуте забил Дани де Вит
Голепад состоялся в Роттердаме, где местная «Спарта» и «Эксельсиор» забили на двоих шесть голов.
Чемпионат Нидерландов. 22 тур
Фортуна Ситтард – АЗ Алкмаар – 1:2
Голы: Кордоба, 18 – Павлидис, 63, де Вит, 90
Спарта Роттердам – Эксельсиор – 4:2
Голы: Версхурен, 24, Лауритцен, 31, 75, Брим, 90+6 – Пири, 11, Дейвестейн, 16
Звольн – Алмере Сити – 0:1
Гол: Робине, 69
Херенвен – Гоу Эхед Иглс – 0:2
Голлы: Бреум, 56, Эдвардсен, 90+2
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