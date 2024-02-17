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Англия
17 февраля 2024, 19:49 |
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Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты центрального матча 25-го тура АПЛ

17 февраля 2024, 19:49 |
80
0
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Украина. Жузеп Гвардиола и Маурисио Почеттино

В субботу, 17 февраля, проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на этот матч и будет ждать своего шанса во втором тайме.

AПЛ. 25-й тур, 17 февраля (обновляется)

Манчестер Сити – Челси – 0:0

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Источник Sport.ua
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