Англия17 февраля 2024, 19:49 |
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Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты центрального матча 25-го тура АПЛ
17 февраля 2024, 19:49 |
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В субботу, 17 февраля, проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на этот матч и будет ждать своего шанса во втором тайме.
AПЛ. 25-й тур, 17 февраля (обновляется)
Манчестер Сити – Челси – 0:0
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