Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 17 февраля, проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на этот матч и будет ждать своего шанса во втором тайме.

AПЛ. 25-й тур, 17 февраля (обновляется)

Манчестер Сити – Челси – 0:0