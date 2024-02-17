Забил Марадона. ЮКСА одержал волевую победу в спарринге с Зарей U-19

Клуб ЮКСА одержал волевую победу в Счастливом, одержав Зарю U-19 в спарринге (3:1).

Футбольный клуб ЮКСА провел в Счастливом второй товарищеский матч на зимнем учебно-тренировочном собрании. Соперником «крестоносцев» была юношеская команда луганской Зари U-19.

На гол соперников подопечные Николая Цымбала ответили тремя взятиями ворот: сначала чашу весов переклонили в противоположную сторону потенциальные новички Марадона и Андрей Киреев, а финальную точку в игре поставил Матвей Харченко.

3:1 – ЮКСА одержала дебютную победу в 2024 году. Первый этап подготовки «черно-белых» к весенней части сезона завершается в субботу, 17 февраля, спаррингом против представителя УПЛ – киевской «Оболони».

Товарищеский матч. 16 февраля, Счастливое.

Заря U-19 Луганск – ЮКСА Тарасовка – 1:3

Голы у ЮКСА: Марадона, 63, Киреев, 80, Харченко, 88

ЮКСА: Шерстяных (Федотов, 66) – Билоконь (Кононов, 57), Киреев, Демиденко (Селин, 70), Шевчук (Синегуб, 70), Ювхимец (Махнев, 46), Евдокимов (Думанюк, 46), Гоуларт (Харченко, 46), Ховайко, Марадона, Вава (Фого, 64).