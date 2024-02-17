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Украина. Вторая лига
17 февраля 2024, 13:52 | Обновлено 17 февраля 2024, 14:47
92
0

Забил Марадона. ЮКСА одержал волевую победу в спарринге с Зарей U-19

На гол соперников команда Николая Цымбала ответила тремя взятиями ворот

17 февраля 2024, 13:52 | Обновлено 17 февраля 2024, 14:47
92
0
Забил Марадона. ЮКСА одержал волевую победу в спарринге с Зарей U-19
ФК ЮКСА

Клуб ЮКСА одержал волевую победу в Счастливом, одержав Зарю U-19 в спарринге (3:1).

Футбольный клуб ЮКСА провел в Счастливом второй товарищеский матч на зимнем учебно-тренировочном собрании. Соперником «крестоносцев» была юношеская команда луганской Зари U-19.

На гол соперников подопечные Николая Цымбала ответили тремя взятиями ворот: сначала чашу весов переклонили в противоположную сторону потенциальные новички Марадона и Андрей Киреев, а финальную точку в игре поставил Матвей Харченко.

3:1 – ЮКСА одержала дебютную победу в 2024 году. Первый этап подготовки «черно-белых» к весенней части сезона завершается в субботу, 17 февраля, спаррингом против представителя УПЛ – киевской «Оболони».

Товарищеский матч. 16 февраля, Счастливое.

Заря U-19 Луганск – ЮКСА Тарасовка – 1:3

Голы у ЮКСА: Марадона, 63, Киреев, 80, Харченко, 88

ЮКСА: Шерстяных (Федотов, 66) – Билоконь (Кононов, 57), Киреев, Демиденко (Селин, 70), Шевчук (Синегуб, 70), Ювхимец (Махнев, 46), Евдокимов (Думанюк, 46), Гоуларт (Харченко, 46), Ховайко, Марадона, Вава (Фого, 64).

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Источник ФК ЮКСА
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