Швейцарский «Янг Бойз» в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы на своем поле принимал лиссабонский «Спортинг».

Гости вышли вперед на 31-й минуте – автоголом отметился центрбек хозяев Аменда. Через 10 минут Дьерекеш с пенальти удвоил преимущество, но уже через минуту Угринич сократил разрыв.

«Львы» в начале второго тайма снова довели преимущество до двух голов и на классе довели игру до комфортной победы.

Лига Европы. Плей-офф.

Янг Бойз – Спортинг – 1:3

Голы: Угринич (42) – Аменда (31, авт), Дьерекеш (41, пен), Инасиу (47)

Видеообзор матча