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Лига Европы
16 февраля 2024, 05:52 | Обновлено 16 февраля 2024, 05:53
87
0

Янг Бойз – Спортинг – 1:3. Львы ппреподнесли мальчикам урок. Видео голов

Португальский клуб на выезде обыграл «Янг Бойз»

16 февраля 2024, 05:52 | Обновлено 16 февраля 2024, 05:53
87
0
Янг Бойз – Спортинг – 1:3. Львы ппреподнесли мальчикам урок. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцарский «Янг Бойз» в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы на своем поле принимал лиссабонский «Спортинг».

Гости вышли вперед на 31-й минуте – автоголом отметился центрбек хозяев Аменда. Через 10 минут Дьерекеш с пенальти удвоил преимущество, но уже через минуту Угринич сократил разрыв.

«Львы» в начале второго тайма снова довели преимущество до двух голов и на классе довели игру до комфортной победы.

Лига Европы. Плей-офф.

Янг Бойз – Спортинг – 1:3

Голы: Угринич (42) – Аменда (31, авт), Дьерекеш (41, пен), Инасиу (47)

Видеообзор матча

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Янг Бойз Спортинг Лиссабон Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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