Янг Бойз – Спортинг – 1:3. Львы ппреподнесли мальчикам урок. Видео голов
Португальский клуб на выезде обыграл «Янг Бойз»
Швейцарский «Янг Бойз» в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы на своем поле принимал лиссабонский «Спортинг».
Гости вышли вперед на 31-й минуте – автоголом отметился центрбек хозяев Аменда. Через 10 минут Дьерекеш с пенальти удвоил преимущество, но уже через минуту Угринич сократил разрыв.
«Львы» в начале второго тайма снова довели преимущество до двух голов и на классе довели игру до комфортной победы.
Лига Европы. Плей-офф.
Янг Бойз – Спортинг – 1:3
Голы: Угринич (42) – Аменда (31, авт), Дьерекеш (41, пен), Инасиу (47)
Видеообзор матча
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