Наставник Руха подбил итоги сборов клуба в Словении

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал, как оценивает подготовку команды на сборах в Словении.

«У команды в Словении были все условия для качественной работы на зимних сборах. «Рух» хорошо прошел этот период и подготовился ко второй части чемпионата Украины. Отличные условия проживания и поля, хорошие спарринг-партнеры – я доволен тем, как «Рух» провел зимние сборы.

Если анализировать последние матчи, то с «Бринье Гросупле» играли совсем молодые ребята. Им уже нужно привыкать к взрослому футболу, поэтому мы и взяли на собрание воспитанников клубной Академии, чтобы они могли себя проявить. Игроки тренировались на уровне первой команды, и я надеюсь, что это пойдет им на пользу и облегчит переход из юниорского футбола во взрослый. Сейчас они будут выступать в своих возрастных категориях U-19 и U-17, но мы продолжим на них рассчитывать. Год-два и эти футболисты будут играть в УПЛ.

Что касается игры с Триглавом, то ни одну игру невозможно провести идеально и реализовать все тренерские идеи. Мне понравились все матчи, которые «Рух» провел на этих сборах – была хорошая интенсивность, прогресс в качестве игры, который наблюдается в течение последних полугода, также мы добавили в позиционных атаках и выходах из обороны в атаку. Мы стали более цельной командой. Жаль, что были травмы на этих сборах, в частности Марко Сапуга получил тяжелую травму, у некоторых игроков были микроповреждения. Впрочем, это – часть рабочего процесса без которой невозможно пройти подготовку.

Сейчас «Рух» готов во всех аспектах. Но все наши будущие соперники тоже готовились во время зимних сборов и предстоящие матчи продемонстрируют, насколько качественно мы поработали. В то же время, я убежден, что мы хорошо провели подготовку.

На матч с «Полесьем» состав будет выбираться согласно тому, как футболист будет подходить к плану на конкретный матч. У нас есть своя модель игры, и «Рух» хочет играть с позиции давления, высоко прессинговать соперника, играть агрессивно – все игроки должны это делать.

На некоторых позициях уже есть очень серьезная конкуренция, а на некоторых хотелось бы, чтобы она была еще больше. Это приятная головная боль, ведь впереди еще 13 матчей в чемпионате Украины, а могут быть травмы, дисквалификации или еще какие-то факторы. Каждый получит свой шанс», – заявил Виталий Пономарев.