Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Аякс спасся в матче Лиги конференций блягодаря голам на 90+
Лига конференций
Аякс
15.02.2024 22:00 – FT 2 : 2
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
16 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 03:00
60
0

ВИДЕО. Аякс спасся в матче Лиги конференций блягодаря голам на 90+

Нидерландский клуб проявил характер

16 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 03:00
60
0
ВИДЕО. Аякс спасся в матче Лиги конференций блягодаря голам на 90+
Getty Images/Global Images Ukraine

В Амстердаме в рамках стадии 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» принимал «Буде-Глимт».

Норвежский клуб за последние несколько лет сделал немало сенсаций в еврокубковых матчах. В этом матче благодаря дублю Гренбёка все шло к тому, что «желтая орда» запишет ещё одну громкую победу на свой счет.

«Аякс» с 90-й минуты остался в большинстве. «Боги» почуяли запах крови и сумели свести поединок к ничьей. Голами отличились ван ден Бомен и Бергейс.

Лига конференций. 1/16 финала.

Аякс – Буде-Глимт – 2:2

Голы: ван ден Бомен (90+1, пен), Бергейс (90+8) – Гренбёк (16, 63)

Удаление: ... – Бёртуф (90)

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Бранко ван ден Бомен (Аякс).
90’
Odin Luraas Bjoertuft (Будё-Глимт) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Грёнбек (Будё-Глимт).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Грёнбек (Будё-Глимт).
По теме:
Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча
Фейеноорд – Рома – 1:1. Первая ничья Де Росси. Видео голов и обзор матча
Милан – Ренн – 3:0. Дубль Лофтус-Чика. Видео голов и обзор матча
Буде-Глимт Аякс видео голов и обзор Лига конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 15 февраля 2024, 16:53 14
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

У украинского вратаря контракт до 2025 года

Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор
Футбол | 16 февраля 2024, 00:40 0
Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор
Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 15.02.2024, 07:00
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Футбол | 15.02.2024, 22:46
Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 15.02.2024, 06:05
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
14.02.2024, 11:43 11
Футбол
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 8
Футбол
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
14.02.2024, 00:41 4
Футбол
Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров
Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров
14.02.2024, 08:26
Бокс
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
15.02.2024, 21:48
Футбол
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
14.02.2024, 17:35 7
Теннис
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
14.02.2024, 14:11 17
Футбол
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем