ВИДЕО. Аякс спасся в матче Лиги конференций блягодаря голам на 90+

В Амстердаме в рамках стадии 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» принимал «Буде-Глимт».

Норвежский клуб за последние несколько лет сделал немало сенсаций в еврокубковых матчах. В этом матче благодаря дублю Гренбёка все шло к тому, что «желтая орда» запишет ещё одну громкую победу на свой счет.

«Аякс» с 90-й минуты остался в большинстве. «Боги» почуяли запах крови и сумели свести поединок к ничьей. Голами отличились ван ден Бомен и Бергейс.

Лига конференций. 1/16 финала.

Аякс – Буде-Глимт – 2:2

Голы: ван ден Бомен (90+1, пен), Бергейс (90+8) – Гренбёк (16, 63)

Удаление: ... – Бёртуф (90)

Видеообзор матча