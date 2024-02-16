ВИДЕО. Аякс спасся в матче Лиги конференций блягодаря голам на 90+
Нидерландский клуб проявил характер
В Амстердаме в рамках стадии 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» принимал «Буде-Глимт».
Норвежский клуб за последние несколько лет сделал немало сенсаций в еврокубковых матчах. В этом матче благодаря дублю Гренбёка все шло к тому, что «желтая орда» запишет ещё одну громкую победу на свой счет.
«Аякс» с 90-й минуты остался в большинстве. «Боги» почуяли запах крови и сумели свести поединок к ничьей. Голами отличились ван ден Бомен и Бергейс.
Лига конференций. 1/16 финала.
Аякс – Буде-Глимт – 2:2
Голы: ван ден Бомен (90+1, пен), Бергейс (90+8) – Гренбёк (16, 63)
Удаление: ... – Бёртуф (90)
Видеообзор матча
События матча
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