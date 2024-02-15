Аль-Хиляль с голом Митровича уверенно выиграл первый матч азиатской ЛЧ
15 февраля состоялись первые поединки стадии 1/8 финала
Вечером 14 февраля состоялись первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб Аль-Хиляль в первом матче выиграл в гостях у команды Сепахан из Ирана (3:1).
У победителей во втором тайме голы забили Малком, Александар Митрович и Аль-Хамдан. Причем два решающих мяча были проведены в компенсированное время к первому тайму.
Другой саудовский клуб-граунд Аль-Иттихад сыграл на выезде вничью с Навбахором из Узбекистана (0:0).
Ответные матчи запланированы на 20–22 февраля.
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала, 15 февраля
Сепахан (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:3
Голы: Резаеян, 37 – Малком, 57 Митрович, 90+4, Аль-Хамдан, 90+7
Ульсан ХД (Южная Корея) – Кофу (Япония) – 3:0
Голы: Чо Мн-Кью, 37, 45, Сол Юн-Ву, 61
Навбахор Наманган (Узбекистан) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 0:0
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