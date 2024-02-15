Аль-Хиляль с голом Митровича уверенно выиграл первый матч азиатской ЛЧ

Вечером 14 февраля состоялись первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль в первом матче выиграл в гостях у команды Сепахан из Ирана (3:1).

У победителей во втором тайме голы забили Малком, Александар Митрович и Аль-Хамдан. Причем два решающих мяча были проведены в компенсированное время к первому тайму.

Другой саудовский клуб-граунд Аль-Иттихад сыграл на выезде вничью с Навбахором из Узбекистана (0:0).

Ответные матчи запланированы на 20–22 февраля.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала, 15 февраля

Сепахан (Иран) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Резаеян, 37 – Малком, 57 Митрович, 90+4, Аль-Хамдан, 90+7

Ульсан ХД (Южная Корея) – Кофу (Япония) – 3:0

Голы: Чо Мн-Кью, 37, 45, Сол Юн-Ву, 61

Навбахор Наманган (Узбекистан) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 0:0

Фотогалерея