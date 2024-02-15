В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и клуб «Дрим Академия» из Ганы.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале харьковского «Металлиста 1925».

Металлист 1925 – Дрим Академия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция