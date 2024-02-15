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  4. Металлист 1925 – Дрим Академия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 17:22 |
94
0

Металлист 1925 – Дрим Академия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля товарищескую игру украинского клуба

15 февраля 2024, 17:22 |
94
0
Металлист 1925 – Дрим Академия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлиста 1925.

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и клуб «Дрим Академия» из Ганы.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале харьковского «Металлиста 1925».

Металлист 1925 – Дрим Академия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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