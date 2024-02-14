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  4. Лацио – Бавария. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 22:06 |
456
1

Лацио – Бавария. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка

14 февраля 2024, 22:06 |
456
1
Лацио – Бавария. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В среду, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Лацио» и «Бавария».

Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бавария» достаточно уверенно прошла групповой этап, выиграв группу А, из которой квалифицировался также «Копенгаген». «Лацио» же занял второе место в группу Е, пропустив вперед только «Атлетико».

Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 5 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля (обновляется)

Лацио – Бавария – 0:0

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Бавария Лига чемпионов Лацио Лацио - Бавария видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Volodymyr Shevchenko
Було б що оновлювати, а то з такою грою і в другому таймі можна не чекати на хочаб щось. Баєрн в прострации до сіх пір після баера, де Кейн?
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