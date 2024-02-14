Лацио – Бавария. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка
В среду, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Лацио» и «Бавария».
Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
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«Бавария» достаточно уверенно прошла групповой этап, выиграв группу А, из которой квалифицировался также «Копенгаген». «Лацио» же занял второе место в группу Е, пропустив вперед только «Атлетико».
Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 5 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля (обновляется)
Лацио – Бавария – 0:0
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