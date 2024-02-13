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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:07 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:08
163
0

Копенгаген – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2024, 22:07 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:08
163
0
Копенгаген – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Копенгаген – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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