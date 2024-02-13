13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

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Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Копенгаген – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.