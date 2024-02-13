Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Реал. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:08 |
259
0

РБ Лейпциг – Реал. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка

13 февраля 2024, 22:08 |
259
0
РБ Лейпциг – Реал. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

Лига чемпионов. 1/8 финала, 13 февраля (обновляется)

РБ Лейпциг – Реал Мадрид – 0:0

По теме:
ВИДЕО. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена
ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами
ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунина в ЛЧ
Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Футбол | 13 февраля 2024, 09:25 0
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ

Сегодня «сливочные» проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»

ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
Другие виды | 13 февраля 2024, 14:15 15
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»

Отстранение от международных соревнований серьезно ударило по карману олимпийской чемпионки

Новые соперники Украины. Сборная узнала группу отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 13.02.2024, 15:24
Новые соперники Украины. Сборная узнала группу отбора Олимпиады-2026
Новые соперники Украины. Сборная узнала группу отбора Олимпиады-2026
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Футбол | 13.02.2024, 07:51
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
30 млн грн. Зинченко привлек звезду Арсенала к сбору денег на ВСУ
Футбол | 13.02.2024, 21:48
30 млн грн. Зинченко привлек звезду Арсенала к сбору денег на ВСУ
30 млн грн. Зинченко привлек звезду Арсенала к сбору денег на ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 31
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
13.02.2024, 00:32 1
Футбол
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 86
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 4
Бокс
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 41
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем