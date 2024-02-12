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  4. Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с не вызовом в сборную
Германия
12 февраля 2024, 16:48 |
1372
0

Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с не вызовом в сборную

Даниил Кревсун уважает решение тренера юношеской команды

12 февраля 2024, 16:48 |
1372
0
Украинец из Боруссии Д прокомментировал скандал с не вызовом в сборную
ФК Боруссия Д. Даниил и Юлия Кревсун

Украинский полузащитник юношеской команды дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун прокомментировал скандал с не вызовом в сборную Украины U-19.

– В конце прошлого года случилась истории с твоим не вызовом в сборную Украины U-19. Твоя мама написала эмоциональный пост в Facebook, который откликнулся многим любителям футбола. Эта история как-то зацепила тебя лично?

– В это время я получил первое приглашение тренироваться с «Боруссией» II. Все сложилось для меня наилучшим образом. Я уважаю решение тренера. Сейчас наша сборная прошла в следующий раунд.

– На тебя или маму выходили с предложениями сменить агента, чтобы увеличить шансы попасть в сборную?

– Дело в том, что я в свое время сотрудничал с ProStar. Наше сотрудничество закончилось год назад. Расстались в хороших отношениях. Я сказал, что хочу работать с иностранной компанией CAA Base. Они к этому отнеслись с пониманием. Все у нас хорошо.

– Бывший тренер сборной Украины Олег Кузнецов попал под шквал критики за решение не вызвать тебя, поскольку ты отсутствовал в базе футболистов. Тебя не удивило такое объяснение?

– Я старался не обращать внимание, потому что понимал, что это лишь юношеский уровень. Я мечтаю своей игрой заслужить вызов в национальную сборную, когда придет время. Это подтолкнуло работать еще упорнее, сконцентрироваться на клубе.

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Источник Украинский футбол
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