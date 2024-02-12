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  4. Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
12 февраля 2024, 03:07 |
23
0

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии

12 февраля 2024, 03:07 |
23
0
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Челси
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Источник Sport.ua
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