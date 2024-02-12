Англия12 февраля 2024, 03:07 |
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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии
12 февраля 2024, 03:07 |
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – ЧелсиСмотреть трансляцию
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