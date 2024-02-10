Реал Мадрид – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.



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В стартовом составе «Жироны» появились украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик.

За «Реал» с первых минут играет украинский голкипер Андрей Лунин.

«Галактикос» лидируют в Ла Лиге с 58 очками, а «Жирона» идет второй и имеет на два очка меньше.

Ла Лига. 24-й тур, 10 февраля (обновляется)

Реал Мадрид – Жирона – 1:0



Голи: Винисиус Жуниор, 6, Беллингем, 36.

ГОЛ! Винисиус Жуниор, 6 мин.

ГОЛ! Беллингем, 36 мин.