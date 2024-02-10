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Испания
10 февраля 2024, 20:28 |
3865
0

Реал Мадрид – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты центрального матча месяца в Ла Лиге

10 февраля 2024, 20:28 |
3865
0
Реал Мадрид – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Жироны» появились украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик.

За «Реал» с первых минут играет украинский голкипер Андрей Лунин.

«Галактикос» лидируют в Ла Лиге с 58 очками, а «Жирона» идет второй и имеет на два очка меньше.

Ла Лига. 24-й тур, 10 февраля (обновляется)

Реал Мадрид – Жирона – 1:0

Голи: Винисиус Жуниор, 6, Беллингем, 36.

ГОЛ! Винисиус Жуниор, 6 мин.

ГОЛ! Беллингем, 36 мин.

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Источник Sport.ua
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