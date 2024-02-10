Реал Мадрид – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты центрального матча месяца в Ла Лиге
10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
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В стартовом составе «Жироны» появились украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик.
За «Реал» с первых минут играет украинский голкипер Андрей Лунин.
«Галактикос» лидируют в Ла Лиге с 58 очками, а «Жирона» идет второй и имеет на два очка меньше.
Ла Лига. 24-й тур, 10 февраля (обновляется)
Реал Мадрид – Жирона – 1:0
Голи: Винисиус Жуниор, 6, Беллингем, 36.
ГОЛ! Винисиус Жуниор, 6 мин.
ГОЛ! Беллингем, 36 мин.
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