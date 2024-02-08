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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 10:48 |
1042
2

«Все может быть». Поворознюк дал прогноз победителю УПЛ 2023/24

Президент «Ингульца» выделил 3 команды

08 февраля 2024, 10:48 |
1042
2
«Все может быть». Поворознюк дал прогноз победителю УПЛ 2023/24
Александр Поворознюк

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк дал прогноз на победителя Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

– Успеваете следить за УПЛ в этом сезоне? Вам интересно наблюдать за этим чемпионатом?

– Постоянно слежу. Это интереснейший сезон, где каждая игра не знать, как закончиться. В этом что-то есть.

– Кто станет чемпионом весной?

– Наибольшие шансы есть у «Полесья», «Кривбасса» и «Шахтера». Возможно – «Динамо». «Днепра-1» не хватит на всю дистанцию, я думаю. А с таким усилением, как идет сейчас в «Полесье», все может быть.

Ранее Александр Поворознюк дал совет Андрею Лунину.

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Александр Поворознюк Ингулец Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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aleks8-48
Полесье,Кривбасс и другие однодневки приходят, наделают в сезоне шороху и быстро сдуваются, а Динамо, Шахтёр и Днепр-это навсегда-это лицо украинского футбола.
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+3
Александр
Спорт юа а на каком основании дают слово жирной свинье поворознюку которое насилует женщин безнаказанно и стреляет по односельчанам и ходит с оружием ? Кто дал вам право рекламировать подонка ?
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-1
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