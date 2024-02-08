«Все может быть». Поворознюк дал прогноз победителю УПЛ 2023/24

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк дал прогноз на победителя Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

– Успеваете следить за УПЛ в этом сезоне? Вам интересно наблюдать за этим чемпионатом?

– Постоянно слежу. Это интереснейший сезон, где каждая игра не знать, как закончиться. В этом что-то есть.

– Кто станет чемпионом весной?

– Наибольшие шансы есть у «Полесья», «Кривбасса» и «Шахтера». Возможно – «Динамо». «Днепра-1» не хватит на всю дистанцию, я думаю. А с таким усилением, как идет сейчас в «Полесье», все может быть.

Ранее Александр Поворознюк дал совет Андрею Лунину.