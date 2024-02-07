Кубок Бельгии
07.02.2024 21:45 – FT 2 : 1
Бельгия07 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:55
27
0
Брюгге справился с Сент-Жилуазом и вышел в финал Кубка Бельгии
В другом полуфинале 8 февраля сыграют Остенде и Антверпен
07 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:55
27
0
Вечером 7 февраля состоялся полуфинальный матч Кубка Бельгии.
Брюгге справился с Сент-Жилуазом (2:1) и вышел в финал.
У победителей голы забили Андреас Сков Ольсен и Ферран Хутгла. Соперник сумел лишь провести гол престижа.
В другом полуфинале 8 февраля сыграют Остенде и Антверпен.
Кубок Бельгии. 1/2 финала, 7 февраля
Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1
Голы: Сков Ольсен, 10, Хутгла, 46 – Мачида, 90+3
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2024, 14:28 15
Мичел, Блинд и Эррера получили наказание
Футбол | 07 февраля 2024, 00:05 7
Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте
Футбол | 07.02.2024, 23:17
Футбол | 07.02.2024, 21:45
Бокс | 07.02.2024, 12:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2024, 09:38 2
06.02.2024, 17:25
07.02.2024, 07:36 5
06.02.2024, 17:26 7
06.02.2024, 12:20 25
07.02.2024, 07:20
07.02.2024, 10:01 4
06.02.2024, 14:19 1