Брюгге справился с Сент-Жилуазом и вышел в финал Кубка Бельгии

Вечером 7 февраля состоялся полуфинальный матч Кубка Бельгии.

Брюгге справился с Сент-Жилуазом (2:1) и вышел в финал.

У победителей голы забили Андреас Сков Ольсен и Ферран Хутгла. Соперник сумел лишь провести гол престижа.

В другом полуфинале 8 февраля сыграют Остенде и Антверпен.

Кубок Бельгии. 1/2 финала, 7 февраля

Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1

Голы: Сков Ольсен, 10, Хутгла, 46 – Мачида, 90+3

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