В Горняк-Спорт приехал нигерийский легионер
В команде находится группа потенциальных новичков
Как стало известно Sport.ua, 8 февраля перволиговый «Горняк-Спорт» сможет сыграть очередной матч в турнире на призы ассоциации футбола Полтавщины – с ФК «Великие Сорочинцы».
По информации нашего источника, поединок предыдущего тура – с «Ингульцем» – пришлось отменить из-за того, что сразу семь игроков команды из Горишних Плавней заболели, еще у двоих были повреждения. На данный момент лазарет «Горняк-Спорта» постепенно пустеет.
В расположении «Горняк-Спорта» на просмотре находится группа потенциальных новичков. Ближе всех к подписанию контрактов – ранее выступавший за «Александрию» и «Кремень» Никита Дудка, а также нигерийский легионер Инносент Чидози Одог, который прошлой осенью защищал цвета львовского «Руха-2».
Пока что «Горняк-Спорт» занимает пятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 17 очков.
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