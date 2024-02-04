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  4. ВИДЕО. Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну. Бетис и Хетафе разошлись миром
Чемпионат Испании
Бетис
04.02.2024 19:30 – FT 1 : 1
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:37
36
0

ВИДЕО. Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну. Бетис и Хетафе разошлись миром

Вильярреал и Кадис не сумели распечатать ворота друг друга

04 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:37
36
0
ВИДЕО. Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну. Бетис и Хетафе разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля состоялись три матча 23-го тура чемпионата Испании.

Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну (3:0). Бетис и Хетафе разошлись миром (1:1).

Вильярреал и Кадис не сумели распечатать ворота друг друга (0:0).

Чемпионат Испании. 23-й тур, 4 июля

Вильярреал – Кадис – 0:0

Осасуна – Сельта – 0:3

Голы: Ларсен, 24, Де Ла Торре, 25, Дувикас, 90

Бетис – Хетафе – 1:1

Голы: Иско, 35 (пен) – Гринвуд, 8 (пен)

События матча

35’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Хетафе).
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Источник Sport.ua
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