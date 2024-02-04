Испания04 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:37
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ВИДЕО. Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну. Бетис и Хетафе разошлись миром
Вильярреал и Кадис не сумели распечатать ворота друг друга
04 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:37
36
0
4 февраля состоялись три матча 23-го тура чемпионата Испании.
Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну (3:0). Бетис и Хетафе разошлись миром (1:1).
Вильярреал и Кадис не сумели распечатать ворота друг друга (0:0).
Чемпионат Испании. 23-й тур, 4 июля
Вильярреал – Кадис – 0:0
Осасуна – Сельта – 0:3
Голы: Ларсен, 24, Де Ла Торре, 25, Дувикас, 90
Бетис – Хетафе – 1:1
Голы: Иско, 35 (пен) – Гринвуд, 8 (пен)
События матча
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Хетафе).
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