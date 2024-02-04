Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
04 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:39
155
0

Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура испанской Ла Лиги

04 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:39
155
0
Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Браим Диас, 20 мин.

По теме:
ВИДЕО. Браим Диас открыл счет для Реала в матче против Атлетико
Серия А. Хвича вырвал победу для Наполи на 87-й, Аталанта обыграла Лацио
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико видео голов и обзор Браим Диас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Футбол | 04 февраля 2024, 11:05 9
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей

Уже 15 февраля «Марселю» предстоит сыграть против «Шахтера» в Лиге Европы

«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
Бокс | 04 февраля 2024, 11:17 9
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику

Британский боксер заявил о решительности на бой с украинцем

Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Футбол | 04.02.2024, 08:50
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.02.2024, 21:20
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 04.02.2024, 20:37
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
02.02.2024, 19:54 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 15
Бокс
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 15
Футбол
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
02.02.2024, 16:14 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем