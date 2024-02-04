Испания04 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:39
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Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура испанской Ла Лиги
04 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:39
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Вечером 4 февраля проходит поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».
Команды встречаются в Мадриде (Испания), на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте галактикос.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико
Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Браим Диас, 20 мин.
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