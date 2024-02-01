Украина. Премьер лига01 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:12
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Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
01 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:12
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Клуб «Колос» из Ковалевки проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником команды УПЛ является Динамо Ческе-Будеевице из Чехии.
Начало товарищеского матча запланировано на 1 февраля 16:00 по Киеву.
Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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