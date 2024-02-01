Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:12
220
0

Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

01 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:12
220
0
Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб «Колос» из Ковалевки проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником команды УПЛ является Динамо Ческе-Будеевице из Чехии.

Начало товарищеского матча запланировано на 1 февраля 16:00 по Киеву.

Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Где смотреть товарищеский матч Динамо – Левски
Ванат назвал пять одноклубников по Динамо, кого взял бы на разборки
Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Динамо Ческе-Будеевице
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Футбол | 31 января 2024, 19:33 3
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше

Португальский наставник считает, что у него есть незавершенные дела в МЮ

Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Футбол | 31 января 2024, 21:13 14
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын

Андрей хочет, чтобы его сын выступал за сборную Украины

На Волошина претендовал Атлетико. Лунин убедил украинца перейти в Реал
Футбол | 01.02.2024, 10:20
На Волошина претендовал Атлетико. Лунин убедил украинца перейти в Реал
На Волошина претендовал Атлетико. Лунин убедил украинца перейти в Реал
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
Теннис | 31.01.2024, 18:36
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
Не обидели. Экс-тренер Волошина прокомментировал зарплату украинца в Реале
Футбол | 01.02.2024, 16:57
Не обидели. Экс-тренер Волошина прокомментировал зарплату украинца в Реале
Не обидели. Экс-тренер Волошина прокомментировал зарплату украинца в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
31.01.2024, 07:35 1
Футбол
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии
ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии
31.01.2024, 07:10 3
Бокс
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
30.01.2024, 17:16 1
Футбол
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
31.01.2024, 14:02 52
Футбол
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 5
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
30.01.2024, 21:07 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем