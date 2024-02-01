Клуб «Колос» из Ковалевки проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником команды УПЛ является Динамо Ческе-Будеевице из Чехии.

Начало товарищеского матча запланировано на 1 февраля 16:00 по Киеву.

Колос – Динамо Ческе-Будеевице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция