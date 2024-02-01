Кубок Дэвиса01 февраля 2024, 15:18 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:56
342
0
Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса
01 февраля 2024, 15:18 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:56
342
0
1 февраля начнется матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.
Во втором матче Вячеслав Белинский (№498 ATP) должен был сыграть против лидера американцев Тейлора Фритца (№9 ATP), но тот снялся. Теперь украинец сразится против Кристофера Юбенкса (№32 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первыми на корт выйдут Алексей Крутых (№342 ATP) и Себастьян Корда (№33 ATP).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2024, 10:20 5
Еще один вратарь присоединится к королевскому клубу
Футбол | 01 февраля 2024, 10:36 0
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
Футбол | 31.01.2024, 19:33
Теннис | 31.01.2024, 18:36
Теннис | 01.02.2024, 12:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2024, 11:28 13
31.01.2024, 17:14 12
31.01.2024, 10:30 39
30.01.2024, 19:28 7
31.01.2024, 07:40 3
31.01.2024, 07:35 1
30.01.2024, 21:07 3
31.01.2024, 07:10 3