Матч Челси с Мудриком в финале Куба лиги перенесен. Что произошло?

В розыгрыше финала Кубка английской лиги 2023/24 «Челси» сыграет с «Ливерпулем».

По информации The Athletic, английская футбольная лига, проконсультировавшись с полицией Лондона, приняла решение о переносе начала матча с 18:30 на 17:00 (киевское время).

Последние финалы розыгрыша турнира начинались в 18:30, но для улучшения соблюдения мер безопасности полиция настояла на том, чтобы игра началась раньше.

Матч состоится 25 февраля и пройдет не легендарном стадионе Уэмбли, который находится в Лондоне.