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  4. Матч Челси с Мудриком в финале Куба лиги перенесен. Что произошло?
Англия
30 января 2024, 00:18 |
144
1

Матч Челси с Мудриком в финале Куба лиги перенесен. Что произошло?

Матч начнется в 17:00, а не в 18:30, как планировалось ранее

30 января 2024, 00:18 |
144
1
Матч Челси с Мудриком в финале Куба лиги перенесен. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В розыгрыше финала Кубка английской лиги 2023/24 «Челси» сыграет с «Ливерпулем».

По информации The Athletic, английская футбольная лига, проконсультировавшись с полицией Лондона, приняла решение о переносе начала матча с 18:30 на 17:00 (киевское время).

Последние финалы розыгрыша турнира начинались в 18:30, но для улучшения соблюдения мер безопасности полиция настояла на том, чтобы игра началась раньше.

Матч состоится 25 февраля и пройдет не легендарном стадионе Уэмбли, который находится в Лондоне.

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стадион Уэмбли Кубок английской лиги по футболу Челси Ливерпуль Михаил Мудрик
Источник The Athletic
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Boodya
А чому така вревненість, що з Мудриком? Чи без нього ми Челсі не згадаємо?
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