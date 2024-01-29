ВИДЕО. Катар одержал волевую победу над Палестиной в 1/8 финала Кубка Азии
В четвертьфинале Катар будет играть против Узбекистана или Таиланда
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара обыграла команду Палестины со счетом 2:1.
В первом тайме Одай Даббаг открыл счет для Палестины. Затем Хасан Аль-Хайдос забил гол в раздевалку и восстановил равновесие (1:1).
В начале второго тайма Акрам Афиф реализовал пенальти и принес волевую победу Катару.
В четвертьфинале Катар будет играть против победителя пары Узбекистан – Таиланд.
Кубок Азии. 1/8 финала, 29 января
Катар – Палестина – 2:1
Голы: Аль-Хайдос, 45+6, Афиф, 49 (пен.) – Даббаг, 37
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