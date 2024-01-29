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Кубок Азии
Катар
29.01.2024 18:00 – FT 2 : 1
Палестина
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Кубок Азии
29 января 2024, 21:17 | Обновлено 29 января 2024, 21:26
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ВИДЕО. Катар одержал волевую победу над Палестиной в 1/8 финала Кубка Азии

В четвертьфинале Катар будет играть против Узбекистана или Таиланда

29 января 2024, 21:17 | Обновлено 29 января 2024, 21:26
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ВИДЕО. Катар одержал волевую победу над Палестиной в 1/8 финала Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Катара обыграла команду Палестины со счетом 2:1.

В первом тайме Одай Даббаг открыл счет для Палестины. Затем Хасан Аль-Хайдос забил гол в раздевалку и восстановил равновесие (1:1).

В начале второго тайма Акрам Афиф реализовал пенальти и принес волевую победу Катару.

В четвертьфинале Катар будет играть против победителя пары Узбекистан – Таиланд.

Кубок Азии. 1/8 финала, 29 января

Катар – Палестина – 2:1

Голы: Аль-Хайдос, 45+6, Афиф, 49 (пен.) – Даббаг, 37

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Акрам Афиф (Катар).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хассан Аль-Хайдос (Катар).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Одай Даббаг (Палестина).
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Источник Sport.ua
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