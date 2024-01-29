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  4. Променял Житомир на Сидорчука. Аллахьяр продолжит карьеру в Бельгии
Бельгия
29 января 2024, 03:47 | Обновлено 29 января 2024, 03:48
88
0

Променял Житомир на Сидорчука. Аллахьяр продолжит карьеру в Бельгии

Иранец станет одноклубником Сергея Сидорчука

29 января 2024, 03:47 | Обновлено 29 января 2024, 03:48
88
0
Променял Житомир на Сидорчука. Аллахьяр продолжит карьеру в Бельгии
persianfootball.com. Аллахьяр Сайядманеш

Бывший лидер луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш станет одноклубником Сергея Сидорчука в бельгийском «Вестерло».

Ранее была информация, что нападающий вернется в Украину. Интерес к нему проявляло житомирское «Полесье».

«Вестерло» идет на 11-м месте в чемпионате Бельгии. Команда набрала 22 очка за 22 матча.

22-летний иранец в этом сезоне сыграл всего 8 матчей за «Халл». Результативными действиями не отличался. Портал transfermarkt оценивает Аллахьяра в 2,5 млн евро. На его счету 1 гол за 7 матчей в составе сборной Ирана.

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Аллахьяр Сайядманеш Халл Сити Полесье Житомир Вестерло Сергей Сидорчук
Источник Sportarena
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