Променял Житомир на Сидорчука. Аллахьяр продолжит карьеру в Бельгии

Бывший лидер луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш станет одноклубником Сергея Сидорчука в бельгийском «Вестерло».

Ранее была информация, что нападающий вернется в Украину. Интерес к нему проявляло житомирское «Полесье».

«Вестерло» идет на 11-м месте в чемпионате Бельгии. Команда набрала 22 очка за 22 матча.

22-летний иранец в этом сезоне сыграл всего 8 матчей за «Халл». Результативными действиями не отличался. Портал transfermarkt оценивает Аллахьяра в 2,5 млн евро. На его счету 1 гол за 7 матчей в составе сборной Ирана.