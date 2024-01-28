Барса нашла позорную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Легенду клуба на тренерском кресле может сменить наставник женской команды
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
По информации журналиста Иньяки Де Линоса, руководство каталонского клуба поставило перед Хави задачу – выиграть следующие четыре матча в Ла Лаге против «Осасуны», «Алавеса», «Гранады» и «Сельты». Если испанец не справится, то ему грозит увольнение. Более того, главным кандидатом на его замену называют наставника женской команды Джонатана Хиральдеса, которого очень ценит руководство команды.
После 21-го тура Ла Лиги «Барселона» занимает третье место с 41 очком в активе.
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