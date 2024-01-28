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  4. Барса нашла позорную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Испания
28 января 2024, 19:08 | Обновлено 28 января 2024, 19:09
1276
3

Барса нашла позорную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось

Легенду клуба на тренерском кресле может сменить наставник женской команды

28 января 2024, 19:08 | Обновлено 28 января 2024, 19:09
1276
3
Барса нашла позорную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации журналиста Иньяки Де Линоса, руководство каталонского клуба поставило перед Хави задачу – выиграть следующие четыре матча в Ла Лаге против «Осасуны», «Алавеса», «Гранады» и «Сельты». Если испанец не справится, то ему грозит увольнение. Более того, главным кандидатом на его замену называют наставника женской команды Джонатана Хиральдеса, которого очень ценит руководство команды.

После 21-го тура Ла Лиги «Барселона» занимает третье место с 41 очком в активе.

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Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера отставка
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Octopus
Трэш пошел какой-то. Не так плохи результаты у клуба для такой реакции.
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roman75zpr
Чому б нi? Вони ж нi тренуватися разом з жiнками будуть )
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Gold Stoned
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