Сельта – Жирона. Довбик и Цыганков в старте. Видео голов (обновляется)

В воскресенье, 28 января, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Сельта» и «Жирона». Игра проходит у Виго на «Эстадио Балаидос».

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Украинские звезды «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик заявлены сегодня в стартовом составе гостей.

Чемпионат Испании 22 тур (обновляется)

«Сельта» – «Жирона» – 0:1



Голы: Португес, 20.

«Сельта»: Гуайта – Старфельт, Унаи Нуньес, Домингес – Мингеса, Топиа, де ла Торре, Мануэль Санчес – Аспас, Дувикас, Ларсен.

«Жирона»: Гассанига – Коуту, Мартинес, Блинд, Мигель Гутьеррес – Эррера, Эрик Гарсия – Цыганков, Порту, Савио – Довбик.

ГОЛ! Португес, 20