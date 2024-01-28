Сельта – Жирона. Довбик и Цыганков в старте. Видео голов (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 28 января, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Сельта» и «Жирона». Игра проходит у Виго на «Эстадио Балаидос».
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Украинские звезды «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик заявлены сегодня в стартовом составе гостей.
Чемпионат Испании 22 тур (обновляется)
«Сельта» – «Жирона» – 0:1
Голы: Португес, 20.
«Сельта»: Гуайта – Старфельт, Унаи Нуньес, Домингес – Мингеса, Топиа, де ла Торре, Мануэль Санчес – Аспас, Дувикас, Ларсен.
«Жирона»: Гассанига – Коуту, Мартинес, Блинд, Мигель Гутьеррес – Эррера, Эрик Гарсия – Цыганков, Порту, Савио – Довбик.
ГОЛ! Португес, 20
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