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Испания
28 января 2024, 15:20 | Обновлено 28 января 2024, 15:49
1213
0

Сельта – Жирона. Довбик и Цыганков в старте. Видео голов (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги

28 января 2024, 15:20 | Обновлено 28 января 2024, 15:49
1213
0
Сельта – Жирона. Довбик и Цыганков в старте. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В воскресенье, 28 января, проходит матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Сельта» и «Жирона». Игра проходит у Виго на «Эстадио Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские звезды «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик заявлены сегодня в стартовом составе гостей.

Чемпионат Испании 22 тур (обновляется)

«Сельта» – «Жирона» – 0:1

Голы: Португес, 20.

«Сельта»: Гуайта – Старфельт, Унаи Нуньес, Домингес – Мингеса, Топиа, де ла Торре, Мануэль Санчес – Аспас, Дувикас, Ларсен.

«Жирона»: Гассанига – Коуту, Мартинес, Блинд, Мигель Гутьеррес – Эррера, Эрик Гарсия – Цыганков, Порту, Савио – Довбик.

ГОЛ! Португес, 20

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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