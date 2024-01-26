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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 20:39 | Обновлено 26 января 2024, 21:06
61
0

Млада Болеслав – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

26 января 2024, 20:39 | Обновлено 26 января 2024, 21:06
61
0
Млада Болеслав – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ.

Второй спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против чешской команды «Млада Болеслав».

Матч состоится 27 января в 16:30 по киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2).

Млада Болеслав – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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