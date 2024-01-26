Украина. Премьер лига26 января 2024, 20:39 | Обновлено 26 января 2024, 21:06
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Млада Болеслав – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
26 января 2024, 20:39 | Обновлено 26 января 2024, 21:06
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Второй спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против чешской команды «Млада Болеслав».
Матч состоится 27 января в 16:30 по киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2).
Млада Болеслав – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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