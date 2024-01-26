Поражение Ястремской на Aus Open, Шевченко – президент УАФ, победа Шахтера
Главные новости за 25 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 января.
1А. Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Конгресс избрал нового главу организации
1Б. Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Сформирован руководящий орган организации
1В. Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Новый президент УАФ Андрей Шевченко определился со своими ближайшими помощниками
2А. Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Даяна в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в полуфинале австралийского мейджора
2Б. Стала известна первая финалистка Australian Open
Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора
3А. Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши
Украинская команда играла намного лучше соперника
3Б. Днепр-1 проиграл в первом матче 2024 года
Команда уступила на сборе в Турции
3В. Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя
Команды обменялись забитыми мячами
3Г. У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч
В контрольных матчах ситуация не очень приятная
3Д. Кривбасс в контрольном матче переиграл чемпиона Венгрии
Команда Вернидуба оформила два гола
3Е. ВИДЕО. Оболонь выиграла первый зимний спарринг, разбив команду из Косово
25 января киевская команда обыграла «Дукаджини» со счетом 4:1
4А. Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси
Украинец провел на поле все 90 минут
4Б. Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилью
Команда Диего Симеоне вышла в полуфинал
4В. Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»
5А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании игрока сборной Украины
Богдан Михайличенко подписал с житомирским клубом контракт до 2026 года
5Б. Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возвращении защитника в УПЛ
6. Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Марлон Гомес переходит в команду Пушича
7А. С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии
Из 24 стартовавших команд в плей-офф вышли 16 сборных
7Б. Определены полуфиналисты чемпионата Европы по гандболу
В 1/2 финала встретятся: Франция – Швеция, Германия – Дания
8. Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
Недавно появилась информация, что Бражко интересуется лидер Ла Лиги
9. Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
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