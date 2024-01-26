Поражение Ястремской на Aus Open, Шевченко – президент УАФ, победа Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 января.

1А. Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола

Конгресс избрал нового главу организации

1Б. Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ

Сформирован руководящий орган организации

1В. Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец

Новый президент УАФ Андрей Шевченко определился со своими ближайшими помощниками

2А. Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024

Даяна в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в полуфинале австралийского мейджора

2Б. Стала известна первая финалистка Australian Open

Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора

3А. Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши

Украинская команда играла намного лучше соперника

3Б. Днепр-1 проиграл в первом матче 2024 года

Команда уступила на сборе в Турции

3В. Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя

Команды обменялись забитыми мячами

3Г. У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч

В контрольных матчах ситуация не очень приятная

3Д. Кривбасс в контрольном матче переиграл чемпиона Венгрии

Команда Вернидуба оформила два гола

3Е. ВИДЕО. Оболонь выиграла первый зимний спарринг, разбив команду из Косово

25 января киевская команда обыграла «Дукаджини» со счетом 4:1

4А. Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси

Украинец провел на поле все 90 минут

4Б. Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилью

Команда Диего Симеоне вышла в полуфинал

4В. Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании

За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании игрока сборной Украины

Богдан Михайличенко подписал с житомирским клубом контракт до 2026 года

5Б. Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возвращении защитника в УПЛ

6. Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника

Марлон Гомес переходит в команду Пушича

7А. С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии

Из 24 стартовавших команд в плей-офф вышли 16 сборных

7Б. Определены полуфиналисты чемпионата Европы по гандболу

В 1/2 финала встретятся: Франция – Швеция, Германия – Дания

8. Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову

Недавно появилась информация, что Бражко интересуется лидер Ла Лиги

9. Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика

Эпатажный британец обычно высказывается в куда более провокационных тонах

10. Зинченко обсудил войну, Арсенал и критику. Сравнил Артету и Гвардиолу

Украинец поговорил с журналистом популярного издания