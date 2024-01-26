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  4. Поражение Ястремской на Aus Open, Шевченко – президент УАФ, победа Шахтера
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26 января 2024, 06:26 |
298
0

Поражение Ястремской на Aus Open, Шевченко – президент УАФ, победа Шахтера

Главные новости за 25 января на Sport.ua

26 января 2024, 06:26 |
298
0
Поражение Ястремской на Aus Open, Шевченко – президент УАФ, победа Шахтера
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 января.

1А. Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Конгресс избрал нового главу организации

1Б. Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Сформирован руководящий орган организации

1В. Команда Шевченко: директор Артемсоли, главный тренер сборной и однофамилец
Новый президент УАФ Андрей Шевченко определился со своими ближайшими помощниками

2А. Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Даяна в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в полуфинале австралийского мейджора

2Б. Стала известна первая финалистка Australian Open
Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора

3А. Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши
Украинская команда играла намного лучше соперника

3Б. Днепр-1 проиграл в первом матче 2024 года
Команда уступила на сборе в Турции

3В. Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя
Команды обменялись забитыми мячами

3Г. У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч
В контрольных матчах ситуация не очень приятная

3Д. Кривбасс в контрольном матче переиграл чемпиона Венгрии
Команда Вернидуба оформила два гола

3Е. ВИДЕО. Оболонь выиграла первый зимний спарринг, разбив команду из Косово
25 января киевская команда обыграла «Дукаджини» со счетом 4:1

4А. Кубок Англии. Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси
Украинец провел на поле все 90 минут

4Б. Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилью
Команда Диего Симеоне вышла в полуфинал

4В. Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании игрока сборной Украины
Богдан Михайличенко подписал с житомирским клубом контракт до 2026 года

5Б. Дилемма для Калитвинцева. Почему Полесье подписало Михайличенко
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возвращении защитника в УПЛ

6. Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Марлон Гомес переходит в команду Пушича

7А. С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии
Из 24 стартовавших команд в плей-офф вышли 16 сборных

7Б. Определены полуфиналисты чемпионата Европы по гандболу
В 1/2 финала встретятся: Франция – Швеция, Германия – Дания

8. Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
Недавно появилась информация, что Бражко интересуется лидер Ла Лиги

9. Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Эпатажный британец обычно высказывается в куда более провокационных тонах

10. Зинченко обсудил войну, Арсенал и критику. Сравнил Артету и Гвардиолу
Украинец поговорил с журналистом популярного издания

По теме:
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Источник Sport.ua
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