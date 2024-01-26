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Кубок Англии
Борнмут
25.01.2024 21:45 – FT 5 : 0
Суонси
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Англия
26 января 2024, 01:52 |
87
0

Борнмут – Суонси – 5:0. Clean sheet Забарного в Кубке Англии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии

26 января 2024, 01:52 |
87
0
Борнмут – Суонси – 5:0. Clean sheet Забарного в Кубке Англии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Суонси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «вишен». Интересно, что все 5 голов были забиты в первом тайме.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Кубок Англии. 1/16 финала

Борнмут – Суонси – 5:0

Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44

Видео голов и обзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Борнмут).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Борнмут).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ллойд Келли (Борнмут).
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Борнмут Суонси Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Илья Забарный Луис Синистерра Доминик Соланке Дэвид Брукс
Источник Sport.ua
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