25 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Суонси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «вишен». Интересно, что все 5 голов были забиты в первом тайме.

Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Кубок Англии. 1/16 финала

Борнмут – Суонси – 5:0



Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44

Видео голов и обзор матча: