Англия26 января 2024, 01:52 |
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Борнмут – Суонси – 5:0. Clean sheet Забарного в Кубке Англии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии
26 января 2024, 01:52 |
87
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25 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Суонси». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «вишен». Интересно, что все 5 голов были забиты в первом тайме.
Украинский защитник хозяев Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Кубок Англии. 1/16 финала
Борнмут – Суонси – 5:0
Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44
Видео голов и обзор матча:
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Борнмут).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Борнмут).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ллойд Келли (Борнмут).
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