Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилья
Команда Диего Симеоне вышла в полуфинал
Последним полуфиналистом Кубка Испании сезона 2023/2024 стал «Атлетико» Мадрид. Команда Диего Симеоне минимально обыграла «Севилью» благодаря голу Мемфиса Депая.
Кубок Испании. 1/4 финала
Атлетико Мадрид – Севилья – 1:0
Гол: Депай 79
На 26-й минуте Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид) не реализовал пенальти.
Вчера в полуфинал вышел «Атлетик» Бильбао, который в овертайме выбил из турнира «Барселону». Также в полуфинале сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка», который обыграли «Сельту» и «Жирону» соответственно.
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