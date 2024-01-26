Кубок Испании. Атлетико минимально обыграл Севилья

Последним полуфиналистом Кубка Испании сезона 2023/2024 стал «Атлетико» Мадрид. Команда Диего Симеоне минимально обыграла «Севилью» благодаря голу Мемфиса Депая.

Кубок Испании. 1/4 финала

Атлетико Мадрид – Севилья – 1:0

Гол: Депай 79

На 26-й минуте Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид) не реализовал пенальти.

Вчера в полуфинал вышел «Атлетик» Бильбао, который в овертайме выбил из турнира «Барселону». Также в полуфинале сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка», который обыграли «Сельту» и «Жирону» соответственно.