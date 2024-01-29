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Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 января 2024, 02:16 | Обновлено 29 января 2024, 02:43
19
0

Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

29 января 2024, 02:16 | Обновлено 29 января 2024, 02:43
19
0
Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Сосьедад Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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